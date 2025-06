Senza diritti non c' è pace | la comunità Lgbti+ di Pavia e il Pride per una società più giusta

sottolineando l'importanza di rivendicare i diritti come passo fondamentale verso una società più equa e inclusiva. La comunità LGBTI+ di Pavia si mobilita con orgoglio e determinazione, unendo voci e passioni per promuovere rispetto e uguaglianza. Un evento che non solo celebra l’identità, ma anche la lotta per un domani senza discriminazioni. Perché soltanto con i diritti concretizzati possiamo sperare in una vera pace sociale.

Pavia, 6 giugno 2025 – “Battagliere. Senza diritti non c’è pace” è il tema del Pavia Pride 2025 in programma domani, 7 giugno. La manifestazione, che ha ottenuto il patrocinio della Provincia e del Comune di Pavia, percorrerà le vie del centro con partenza prevista per le 16 da piazzale Ghinaglia, in Borgo Ticino. Il corteo tornerà ad attraversare il ponte Coperto, un gesto carico di simbolismo identitario per la comunità Lgbti+ pavese e, percorrendo Strada Nuova, giungerà al parco del castello Visconteo, dove si terranno i discorsi di rito dal palco. “Quest’anno il Pavia Pride vuole riportare al centro della manifestazione il rispetto dei diritti umani e l’importanza di presidiarli ogni giorno – ha spiegato Cecilia Bettini, presidente di Coming-Aut -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Senza diritti non c'è pace": la comunità Lgbti+ di Pavia e il Pride, per una società più giusta

In questa notizia si parla di: Pavia Diritti Pace Pride

"Senza diritti non c'è pace": la comunità Lgbti+ di Pavia e il Pride, per una società più giusta - Domani alle 16 il corteo attraverserà le vie del centro, tornando ad attraversare il ponte Coperto, un gesto carico di simbolismo identitario per la comunità Lgbti+ pavese ... ilgiorno.it scrive

Pavia si prepara al Pride 2025 nel segno della pace e dei diritti - “Battagliere“ è lo slogan scelto dalla comunità Lgbti+ per l’edizione di quest’anno A precedere la sfilata una settimana di eventi tra testimonianze e cultura ... Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it

Pride 2025: "I diritti vanno difesi" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Si legge su msn.com

PAVIA PRIDE 205 - BATTAGLIERE. Senza diritti non c'è pace.