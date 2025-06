Senso unico sulla provinciale di Montalbo le altre limitazioni a Villanova e in Valdarda

La Provincia di Piacenza annuncia importanti modifiche alla viabilità nel territorio, con un senso unico sulla provinciale di Montalbo e limitazioni a Villanova e in Valdarda. Queste variazioni, necessarie per la realizzazione di un nuovo metanodotto tra il 9 e il 27 giugno, garantiranno maggiore sicurezza e efficienza. Rimanete aggiornati per pianificare al meglio i vostri spostamenti e contribuire alla buona riuscita dei lavori.

Modifiche alla viabilità sul territorio piacentino, le comunicazioni della Provincia. Strada Provinciale n. 44 di Montalbo - Nel territorio comunale di Ziano, ogni giorno lavorativo dal 9 al 27 giugno p.v. tra le ore 7 e le ore 18, per la realizzazione di un nuovo metanodotto in polietilene. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Senso unico sulla provinciale di Montalbo, le altre limitazioni a Villanova e in Valdarda

In questa notizia si parla di: Provinciale Montalbo Senso Unico

San Possidonio, senso unico alternato sul ponte Pioppa - Per Ponte Pioppa del Secchia tra San Possidonio e Rovereto di Novi, sulla strada provinciale 11, da ieri introdotto un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, che resterà in vigore fino ... Lo riporta msn.com

Riapre la provinciale 9 del San Baronto ma solo per i residenti (e a senso unico alternato) - Le auto sono tornate a circolare sulla Strada Provinciale 9 del San Baronto ... è limitato ai soli residenti nella zona colpita dalle frane, con circolazione a senso unico alternato regolata da ... Come scrive valdinievoleoggi.it

Strada provinciale del Montalbano, iniziati i lavori di somma urgenza: lunedì la riapertura al traffico - Verrà riaperta lunedì 24 marzo, con senso unico alternato, la strada provinciale 10 del Montalbano gravemente compromessa dall’ondata di maltempo dello scorso 14 e 15 marzo. Frane e smottamenti hanno ... Lo riporta notiziediprato.it