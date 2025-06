Semplificazione amministrativa nei Comuni dell’Unione Valle Savio Csn | Nessun passo concreto

Nonostante le promesse, la semplificazione amministrativa nei Comuni dell’Unione Valle Savio sembra ancora un obiettivo lontano. Marco Giangrandi, consigliere di opposizione, denuncia infatti la mancanza di passi concreti e sollecita un impegno reale per avviare il percorso di armonizzazione. È ora di passare dalle parole ai fatti e migliorare davvero i servizi per i cittadini, perché il tempo delle promesse è finito.

"Sulla semplificazione amministrativa nei Comuni dell’Unione Valle Savio ancora nessun passo concreto": è quanto afferma Marco Giangrandi, consigliere di opposizione di Cesena Siamo Noi che sollecita l’avvio del percorso di armonizzazione. "Lo scorso 16 aprile - afferma - ho presentato, in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Semplificazione amministrativa nei Comuni dell’Unione Valle Savio, Csn: "Nessun passo concreto"

In questa notizia si parla di: Semplificazione Amministrativa Comuni Unione

«Bassa Ovest Parmense»: nasce la nuova Unione dei Comuni - Le Unioni di Comuni ... amministrativa, possono godere di numerosi vantaggi come la possibilità di usufruire di economie di scala e premialità nei bandi, ma soprattutto la semplificazione ... Scrive gazzettadiparma.it

Unione Comuni Valdichiana Senese: concorso per amministrativi contabili - Possono partecipare al concorso per amministrativi contabili presso l’Unione dei Comuni Valdichiana Senese i candidati in possesso dei requisiti di seguito riassunti: cittadinanza italiana o di ... Come scrive ticonsiglio.com

Semplificazione Amministrativa, nasce l’Ufficio procedimenti disciplinari metropolitano - Grazie al recepimento di una specifica delega la Città metropolitana esercita la funzione disciplinare datoriale per conto delle Unioni e dei singoli comuni dell’area ... Questa innovazione ... Segnala cartabiancanews.com

Cod1033 - Lez. 21 Semplificazione amministrativa e documentale (LEZIONE APERTA)