Self-service in Thailandia l' elefante entra nell' emporio e fa merenda

In un insolito episodio di self-service, un elefante selvatico in Thailandia ha fatto il suo ingresso nel minimarket di Nakhon Ratchasima, disturbando le consuete abitudini di shopping. Con sorprendente disinvoltura, il pachiderma ha scelto di fare merenda tra gli scaffali, attirando l'attenzione dei passanti e dei ranger pronti a garantire la sicurezza di tutti. Ma come si è conclusa questa singolare avventura?

Milano, 6 giu. (askanews) - In Thailandia un elefante selvatico è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre entrava con disinvoltura in un minimarket della provincia thailandese di Nakhon Ratchasima, a circa tre ore a nord-est della capitale Bangkok, per fare uno spuntino. Il negozio, situato vicino al Parco Nazionale di Khao Yai, ha chiamato i ranger per scortare il pachiderma all'uscita. "È venuto a mangiare degli snack freschi e delle uova", ha raccontato il proprietario Attaphon Chanphon. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Self-service in Thailandia, l'elefante entra nell'emporio e fa merenda

