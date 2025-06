sei un miracolo gli auguri di bianca balti per i 18 della figlia matilde lucidi

Bianca Balti dedica parole piene d’amore ed emozione per la figlia Matilde Lucidi, che compie 18 anni. Un momento speciale, ricco di affetto e speranze per il suo futuro luminoso. Con un post intimo su Instagram, la top model rivela quanto sia fiera di questa giovane donna, pronta a conquistare il mondo. E mentre il capitolo si apre, la famiglia si prepara ad accompagnarla nel suo cammino verso la gloria.

La primogenita di Bianca Balti, Matilde Lucidi, ha appena compiuto 18 anni, e la top model le ha dedicato un dolcissimo post su Instagram per augurarle un buon compleanno. “18 anni di te, Matilde. La cosa più straordinaria che conosca – ha scritto Balti – Eri appena tornata da me, dopo i tuoi anni a Parigi, e presto dovrò lasciarti andare di nuovo verso il tuo cammino, uno che sarà pieno di gloria. Grazie per avermi ricordato, semplicemente esistendo, che a volte la vita sa meglio di noi cosa è giusto. Ero così giovane quando ti ho avuta, ma ti volevo con tutto il cuore. In così tanti momenti sei stata la forza di cui avevo bisogno per andare avanti. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it