Segreti di famiglia 2 | da mercoledì 11 giugno parte la seconda stagione della soap Mediaset

Dal 11 giugno, preparatevi a immergervi di nuovo nel mondo intrigante di Segreti di famiglia, la soap turca che ha conquistato il cuore degli italiani. Con Ilgaz e Ceylin pronti a sfidare nuove insidie, la seconda stagione promette colpi di scena e incontri sorprendenti. La verità si nasconde dietro un gioco di ruoli e alleanze inaspettate: siete pronti a scoprire cosa succederà? La suspense è servita!

Le vicende di Ilgaz e Ceylin, protagonisti di Segreti di famiglia ( Yargi ), hanno dimostrato in questi mesi di saper conquistare il cuore dei fans italiani. Per tutti gli appassionati della serie tv turca arriva una bella sorpresa: a partire da mercoledì 11 giugno sulla piattaforma Mediaset Inifinity andrà in onda la seconda stagione. Segreti di famiglia 2° stagione: scambio di ruoli. Nel secondo capitolo della dizi turca vedremo i nemici trasformarsi in alleati, e quelli che credevamo fossero alleati diventare nemici. La storyline prenderà il via nel momento in cui Eren scoprirà non uno, ma ben quattro cadaveri all'interno di un pozzo.