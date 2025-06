Sedicenne ucciso in aula ascoltati i primi sei testimoni

Una tragica tragedia scuote Bologna: un sedicenne è stato ucciso in un drammatico episodio che ha sconvolto la comunità. Questa mattina, al Tribunale dei minori, sono stati ascoltati i primi sei testimoni dell’accusa, tra cui agenti delle volanti e della Scientifica, nel processo che vede imputato un ragazzo di 16 anni. L’attenzione ora si concentra su una vicenda che mette in luce le sfide della giustizia minorile e il dolore di una città intera.

Tempo di lettura: 2 minuti I primi sei testimoni dell’accusa (pm Caterina Sallusti ), ovvero poliziotti delle ‘volanti’ e della Scientifica, sono stati ascoltati questa mattina nel corso del processo, con rito ordinario, al Tribunale dei minori di Bologna, che vede imputato il 16enne italiano accusato dell’omicidio del coetaneo Fallou Sall, avvenuto il 4 settembre del 2024, in via Piave, e del tentato omicidio dell’amico di questi, un 17enne bengalese, a sua volta accusato di lesioni e molestie telefoniche nei confronti del principale imputato. In relazione a queste accuse il 17enne ha chiesto e ottenuto la messa alla prova e la sua posizione è stata stralciata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sedicenne ucciso, in aula ascoltati i primi sei testimoni

