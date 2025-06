Secondo Bloomberg nella faida con Trump Musk ha perso 33 miliardi di dollari

Nel mondo degli imperi tecnologici e politici, le tensioni sono esplose in un conflitto senza precedenti. Secondo Bloomberg, Elon Musk ha perso 33 miliardi di dollari in un solo giorno a causa della sua faida con Donald Trump. L'ex presidente, invece, lo ha liquidato con una battuta, sottolineando i problemi di Musk e la sua difficile situazione patrimoniale. Ma cosa riserva il futuro per questi protagonisti? LEGGI ANCHE: Trump e ...

Mentre Donald Trump, in un’intervista rilasciata alla Cnn lo ha liquidato: «Non ci penso a Elon», rincarando poi la dose: «Il poveretto ha un problema», Musk deve fare i conti anche con una pesante flessione del suo patrimonio. Secondo quanto riportato dal Bloomberg Billionaire Index, il fondatore di Tesla ha visto sfumare ben 33 miliardi di dollari in un’unica giornata, segnando una delle peggiori perdite mai registrate. LEGGI ANCHE: Trump e Musk, la fine annunciata di due narcisisti patologici diventati peggior nemici La sfida social tra Musk e Trump: a spuntarla il patron di Tesla. Intanto secondo i dati raccolti dalla societĂ di analisi Arcadia tra il 3 e il 6 giugno, a livello social il 33 per cento degli utenti sta dalla parte di Musk, mentre Trump si ferma al 23 per cento. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Secondo Bloomberg nella faida con Trump Musk ha perso 33 miliardi di dollari

