Seconda fase sul tavolo 1milione 600mila euro

In vista di un futuro più sostenibile, si apre la seconda fase di intervento sul progetto delle Trobbie, con un investimento di quasi 1,6 milioni di euro. Dopo l’installazione dell’hardware anti-alluvione, si procederà alla rinaturalizzazione dell’area e all’implementazione di sistemi di telecontrollo, creando un equilibrio tra tecnologia e natura. Questa strategia integrata mira a proteggere il territorio e migliorare la gestione delle risorse idriche, contribuendo a un ambiente più resilientemente vivo e armonioso.

I bacini, il selettore, le tecnologie, la viabilità di servizio. Quello inaugurato ieri è l’hardware del nuovo impianto anti-alluvione. In vista, e già in parte avviata, una seconda fase e un ulteriore investimento di quasi un milione e 600mila euro: rinaturalizzazione dell’area con alberature e zone umide per l’avifauna e realizzazione di sistemi di telecontrollo per una gestione coordinata delle vasche di laminazione delle Trobbie. La corazzata contro gli allagamenti, si spiega, non passa da un solo impianto ma da una rete che dialoghi. La prevenzione del dissesto un impegno a tutto campo: "Resta - così l’assessore Comazzi - un settore centrale della nostra azione amministrativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Seconda fase, sul tavolo 1milione 600mila euro

Seconda fase, sul tavolo 1milione 600mila euro

Frane, in corso la seconda fase. Più sicurezza con le bonifiche

