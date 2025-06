Se siete celiaci state attenti a baciare chi mangia glutine | l’allarme nel nuovo studio L’esperto | Ci vuole buonsenso

Se sei celiaco, ogni gesto quotidiano può nascondere insidie. Recenti studi e pareri esperti sollevano una domanda cruciale: un semplice bacio può mettere a rischio la salute di chi soffre di celiachia? Alla luce delle nuove ricerche presentate alla Digestive Disease Week 2005, è fondamentale fare chiarezza. Quando si tratta di prevenzione e buonsenso, ogni dettaglio conta per proteggere chi convive con questa delicata condizione.

Può un bacio tra un celiaco e una persona che ha appena ingerito del glutine rappresentare una minaccia per chi soffre di questa malattia? A tale domanda ha cercato di rispondere uno studio presentato alla recente Digestive Disease Week 2005, e Ilfattoquotidiano.it ha chiesto il parere del Dottor Luca Elli, referente del Centro di riferimento per la prevenzione e la diagnosi della malattia celiaca del Policlinico di Milano. Quando si tratta di celiachia spesso si fa confusione: c’è chi parla di intolleranza o allergia al grano. Facciamo chiarezza: come possiamo definirla? La malattia celiaca è una malattia autoimmune indotta dalla ingestione di glutine in soggetti geneticamente predisposti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Se siete celiaci state attenti a baciare chi mangia glutine”: l’allarme nel nuovo studio. L’esperto: “Ci vuole buonsenso”

