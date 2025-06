Se Schlein fosse al potere farebbe come Meloni in politica estera se non peggio | nessuna sorpresa

Se Schlein fosse al potere, probabilmente adotterebbe la stessa linea di Meloni in politica estera, se non peggio. Nessuna sorpresa: la segretaria del Pd ha accolto con entusiasmo l’incontro tra Meloni e Macron, senza esprimere critiche sulla continuità dell'invio di armi o sul sostegno alla guerra contro la Russia. La sua posizione evidenzia come, dietro le parole, spesso si nascondano scelte condivise che rischiano di compromettere il cuore della politica internazionale italiana e europea.

Elly Schlein ha accolto e commentato come un fatto positivo in sé che Meloni e Macron si siano incontrati. La segretaria del Pd non ha espresso alcuna critica sul fatto che i due si siano trovati in pieno accordo nel continuare l'invio di armi e la guerra contro la Russia. Schlein non poi ha minimamente accennato al fatto che Meloni e Macron abbiano pienamente condiviso il riarmo europeo, al di là del sottigliezze furbastre e ridicole che solo in Italia riescono a diffondere Pd e soci, che vorrebbero più armi in Europa e meno in Italia. Giudicando positivo l'incontro, Schlein ha espresso un solo netto distinguo da Meloni: lei, ha detto, sul treno per Kiev dei capi di governo – volonterosi guerrafondai – ci sarebbe salita.

