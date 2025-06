Scuole outdoor Lezioni sul campo

Le scuole outdoor stanno rivoluzionando l’apprendimento, offrendo agli studenti esperienze dirette e coinvolgenti che valorizzano il territorio e rafforzano il senso di cittadinanza attiva. Gli studenti dell’Istituto De Amicis di Rovigo, impegnati ad Albaredo per San Marco, si immergono in un percorso educativo dinamico, progettato per stimolare curiosità, responsabilità e consapevolezza ambientale. Un’opportunità unica per trasformare la teoria in azione concreta e plasmare cittadini più attivi e consapevoli.

Cittadinanza attiva e valorizzazione del territorio: sono le particolari materie a cui si stanno dedicando gli studenti dell'Istituto di De Amicis di Rovigo, impegnati in un'intensa settimana di attività ad Albaredo per San Marco nell'ambito di "Scuole Outdoor", un percorso educativo volto a favorire l'apprendimento esperienziale, il contatto diretto con l'ambiente e la responsabilizzazione dei giovani attraverso attività sul campo in contesti naturali. Il gruppo di ragazzi, accompagnato dai docenti e tutor del progetto, sta lavorando al ripristino di alcuni tratti della storica Via Priula, l'antica strada di collegamento tra Bergamo e la Valtellina, contribuendo concretamente alla tutela del patrimonio culturale e ambientale locale.

