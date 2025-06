Scuola ultimo giorno per gli studenti A Milano l’esperienza di ‘Strade Maestre’

Oggi segna la fine di un percorso per centinaia di migliaia di studenti italiani, con emozioni e ricordi che resteranno nel cuore. A Milano, l’esperienza di ‘Strade Maestre’ ha trasformato le vie della città in laboratori di apprendimento e condivisione. È un momento di festa, riflessione e nuovi inizi, che conclude un capitolo importante del loro percorso scolastico e aprirà le porte a future sfide e opportunità.

Oggi ultimo giorno di scuola per centinaia di migliaia di studenti in tutta Italia. A Milano l'esperienza di 'Strade Maestre'. Servizi di Barbara Masulli e Giorgia Bresciani.

