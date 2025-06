Scuola quando inizia l’anno scolastico 2025-26 | il calendario delle vacanze

calendario scolastico varia infatti regione in regione, ma in generale, le scuole italiane riprenderanno tra fine settembre e inizio ottobre 2025. Le vacanze estive stanno per terminare, e con l’estate che si avvicina al termine, è tempo di pianificare il ritorno tra i banchi. Se vuoi sapere le date esatte per la tua regione, continua a leggere: ti guideremo nel calendario del nuovo anno scolastico 2025-2026, così potrai prepararti al meglio.

Oggi per milioni di studenti italiani suona l'ultima campanella: è l'ultimo giorno di scuola e con esso si chiude l'anno scolastico 2024-2025. Le vacanze estive iniziano ufficialmente tra sorrisi, zaini svuotati e saluti ai compagni e agli insegnanti. Ma mentre si apre questo lungo periodo di pausa, molte famiglie cominciano già a interrogarsi su quando inizierà il nuovo anno scolastico 2025-202 6. Le date non sono uguali per tutti: il calendario scolastico varia da regione a regione, sia per quanto riguarda la chiusura di quest'anno sia per il rientro di settembre. Si va, infatti, dal 6 giugno dell'Emilia-Romagna al 13 giugno della provincia di Bolzano, passando per chi, come la Liguria o la Toscana, finirà il 10 giugno.

