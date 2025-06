Scuola finita da Chiaia al Vomero musica e gavettoni in strada | Festeggiamo così

momento di gioia e spensieratezza: musica energica, gavettoni colorati e risate contagiose invadono le strade di Chiaia e Vomero. Gli studenti, tra abbracci affettuosi e sguardi felici, si preparano a brindare alla libertà conquistata. È il segnale che l’estate è alle porte: via libera ai festeggiamenti per celebrare un altro anno scolastico concluso con successo!

Musica e gavettoni. Gli studenti tirano un sospiro di sollievo: «Anche quest'anno è finita». Via dunque ai festeggiamenti. Dopo nove mesi di scuola è arrivato il.

