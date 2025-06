Scuola di memoria per la terza età grande partecipazione a Resana

Una calda partecipazione di cittadini ha sancito il successo del primo anno della “Scuola di Memoria” a Resana, un innovativo percorso settimanale dedicato a contrastare il disagio cognitivo e relazionale nella terza età. Questa iniziativa, promossa dall’Associazione di Promozione Sociale Ateneo Terzo Valore in collaborazione con l’Associazione Anziani, ha dimostrato quanto sia fondamentale investire nel benessere mentale degli anziani per una vita più attiva e serena. Un risultato che apre nuove prospettive per il futuro.

Si è concluso nei giorni scorsi il primo anno accademico della "Scuola di Memoria" settimanale contro il disagio cognitivo e relazionale nella terza età, attivata a Resana e promossa dall'Associazione di Promozione Sociale Ateneo Terzo Valore, in collaborazione con l'Associazione Anziani

