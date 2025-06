Scoppia il caso Zambelli | l’Italia sarà la tribuna della deputata italo-brasiliana pro Bolsonaro?

Il caso Zambelli scuote l’Italia, con la deputata italo-brasiliana e sostenitrice di Bolsonaro che dichiara di trovarsi nel nostro Paese con un passaporto italiano. Le sue parole, pronunciate alla CNN Brasil, hanno acceso un pandemonio diplomatico, mettendo in crisi le relazioni tra Italia e Brasile. Mentre il mondo osserva stupefatto, si apre un nuovo capitolo di tensione internazionale. L’Italia sarà la tribuna di questa intricata vicenda, destinata a far discutere a lungo.

La deputata brasiliana ricercata dall’Interpol Carla Zambelli ha dichiarato ieri sera alla Cnn Brasile di trovarsi attualmente in Italia (“Ho un passaporto italiano, sono intoccabile”), scoppia il caso che la vede protagonista mettendo in imbarazzo le relazioni Italia-Brasile. Martedì la parlamentare aveva annunciato di aver lasciato il suo Paese dicendo di trovarsi momentaneamente negli Stati . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Scoppia il caso Zambelli: l’Italia sarà la tribuna della deputata italo-brasiliana pro Bolsonaro?

In questa notizia si parla di: Scoppia Caso Zambelli Italia

“Ma è una vergogna”. Amici 24, la decisione choc su Nicolò e scoppia subito il caso - La decisione choc riguardo l'eliminazione del cantante Nicolò da Amici 24 ha scatenato un'ondata di polemiche.

Chi è la deputata brasiliana Zambelli ricercata dall’Interpol in Italia: perché può diventare un caso politico - Carla Zambelli, ex parlamentare brasiliana fuggita dal suo Paese dopo una condanna a 10 anni per l'hackeraggio del sistema informatico del Consiglio nazionale ... Si legge su fanpage.it

Una deputata brasiliana è scappata in Italia per sfuggire a una condanna - Carla Zambelli, una deputata italo-brasiliana del partito dell’ex presidente Jair Bolsonaro, è fuggita in Italia per provare a sottrarsi a una condanna subita in Brasile: ha confermato di essere atter ... Lo riporta ilpost.it

Carla Zambelli a roma: deputata brasiliana ricercata dall’interpol arriva in italia con cittadinanza italiana - La deputata brasiliana Carla Zambelli, condannata per hackeraggio e legata a Jair Bolsonaro, è arrivata a Roma con doppia cittadinanza italiana, creando tensioni legali e diplomatiche tra Brasile e It ... Riporta gaeta.it

L'intervista finita male #shorts #cronacanera #sketch #videodivertenti #memeita #comico #tv #risate