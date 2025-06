Scoperta coltivazione di marijuana a Villa Santina due ragazzi denunciati

Due giovani di Villa Santina finiscono nel mirino delle forze dell'ordine dopo essere stati scoperti coltivare marijuana in un boschetto nei pressi del Tagliamento. Un ritrovamento casuale che ha portato alla loro denuncia, rivelando ancora una volta i pericoli legati alla diffusione della droga tra i minorenni e i già noti alle autorità . La vicenda solleva interrogativi sulla prevenzione e l’importanza di un’attenzione costante sul territorio, ma anche sulla sfida delle istituzioni nel contrasto a questa piaga sociale.

 Coltivavano marijuana in un boschetto e sono stati scoperti per caso. Si tratta di due ragazzi, un maggiorenne e un minorenne, già noti alle forze dell'ordine per precedenti per droga: sono stati sorpresi nella mattinata di mercoledì 28 maggio dalla polizia locale nei pressi del Tagliamento, a.

Scoperta coltivazione di marijuana a Villa Santina, due ragazzi denunciati - Il fermo mercoledì 28 maggio: i due possedevano almeno una piantina germogliata da poche settimane e diversi semi, forse nel tentativo di sfruttare il periodo estivo ...

