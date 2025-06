Scontro Trump-Musk oggi telefonata tra il presidente Usa e il miliardario

Oggi si apre una nuova pagina nelle relazioni tra Donald Trump ed Elon Musk, con una telefonata che potrebbe segnare un passo verso la distensione. Dopo le tensioni pubbliche di ieri, la Casa Bianca cerca di riportare la calma e di ricucire i rapporti tra il presidente e il miliardario. La discussione di oggi rappresenta un’occasione cruciale per definire un nuovo assetto tra due protagonisti che continuano a influenzare il panorama politico e tecnologico mondiale.

Prove di distensione tra Donald Trump ed Elon Musk dopo lo scontro pubblico scoppiato ieri, giovedì. I collaboratori della Casa Bianca, dopo aver cercato di convincere il presidente a moderare le sue critiche nei confronti del ceo di Tesla per evitare un'escalation, hanno programmato per oggi, venerdì, una telefonata tra i due. Lo riporta la testata Politico. Trump, contattato telefonicamente da Politico, quando gli è stato chiesto dello scontro con il suo ex grande sostenitore ha risposto: " Oh, va tutto bene ". E ancora: "Sta andando molto bene, non è mai andata meglio", " i numeri sono alle stelle, i sondaggi più alti che abbia mai avuto ".

