Scontro Trump-Musk media | in giornata telefonata riconciliatoria

In un clima di crescente tensione, la Casa Bianca ha orchestrato una telefonata tra Donald Trump ed Elon Musk per cercare di ricucire i rapporti e riportare la calma. Dopo settimane di polemiche e divergenze pubbliche, le due figure di spicco si apprestano a trovare un punto di incontro. Riusciranno questa conversazione a mettere fine alle tensioni e ridare stabilità alla scena politica e tecnologica? Restate sintonizzati per aggiornamenti esclusivi.

(Adnkronos) ‚Äď Funzionari della Casa Bianca hanno programmato un colloquio telefonico in giornata tra il presidente americano Donald Trump e il miliardario Elon Musk per cercare di stemperare la tensione esplosa tra i due. Lo scrive Politico citando funzionari americani a condizione di anonimato.¬†Intanto Trump, interpellato da Politico, ha cercato di sminuire la lite con . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: ‚ÄúNel mondo pi√Ļ amici che nemici‚ÄĚ. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: Trump Giornata Scontro Musk

Gaza, rilascio ostaggio israelo-americano annunciato a met√† giornata. Trump: ‚ÄúNotizia monumentale‚ÄĚ - I negoziati tra Hamas e le autorit√† statunitensi avrebbero raggiunto una svolta significativa, con il previsto rilascio di Edan Alexander annunciato per oggi.

Lo scontro tra Trump e Musk √® la cosa pi√Ļ deliziosa e distopica del giorno. Dimostra con chiarezza quanto fanno schifo e sono vuoti questi personaggi di estrema destra. #Piazzapulita Partecipa alla discussione

Dopo essersi tanto amati, tra Trump e Musk sono volati gli stracci. Trump: “Abbiamo avuto un ottimo rapporto, ma sono sorpreso, Elon mi ha molto deluso". Musk attacca Trump: “Il suo nome è nei file di Epstein. Ecco perché non sono stati resi pubblici. Buona g Partecipa alla discussione

Scontro Trump-Musk, media: in giornata telefonata riconciliatoria - Funzionari della Casa Bianca hanno programmato un colloquio telefonico in giornata tra il presidente americano Donald Trump e il miliardario Elon Musk per cercare di stemperare la tensione esplosa tra ... Da msn.com

Scontro Trump-Musk. Il presidente: "È impazzito". Il magnate: "Senza di me avrebbe perso elezioni" - Scontro senza quartiere Trump-Musk. 'Gli ho chiesto di andarsene e è impazzito. Il modo migliore per risparmiare nel bilancio è porre fine ai sussidi e ai contratti governativi di Elon. Mi ha sempre s ... msn.com scrive

Musk vs Trump, cosa c'è dietro: i tagli alle auto elettriche, lo scontro con i consiglieri di Donald e l'appoggio al giudice (perdente) - E' ormai guerra aperta tra Elon Musk e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Cosi come la loro alleanza e stata spettacolare e intensa, lo e altrettanto loro rottura: il tycoon e ... Riporta msn.com