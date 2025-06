Scontro Trump-Musk dai Simpson alla Wwe | tutti i meme sulla lite

Lo scontro tra Trump e Musk, dai Simpson alla WWE, sta infiammando il web e le prime pagine di tutto il mondo. Una faida esplosiva che ha acceso la fantasia degli utenti, dando vita a meme esilaranti e pungenti, pronti a ironizzare su questa clash epica tra due giganti del panorama globale. E così, tra battute e parodie, il duello continua a catturare l’attenzione di milioni di spettatori digitali, dimostrando come anche le dispute più serie possano trasformarsi in un fenomeno virale senza precedenti.

È su tutte le prime pagine dei media internazionali e non poteva essere altrimenti anche sui social. Lo scontro frontale tra Elon Musk e Donald Trump, scaturito dopo le critiche del fondatore di Tesla alla legge fiscale del presidente Usa, definita «un disgustoso abominio», e la replica del tycoon, in poche ore ha generato una quantità incredibile di meme, che non hanno perso occasione per prendere in giro i due litiganti nei modi più fantasiosi. C’è chi ha tirato in ballo il wrestling, nota passione di The Donald, e chi il cinema con rimandi ai film Alien Vs. Predator e Mean Girls. Non sono mancati poi i Simpson e persino alcuni video di Ciccio Graziani ai tempi del Cervia. 🔗 Leggi su Lettera43.it