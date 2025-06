Scontro tra due auto | una si ribalta Tre feriti | uno trasportato in ospedale in codice rosso

Un grave incidente stradale scuote San Leucio di Caserta: due auto, una Panda e una Fiat Tipo, si sono scontrate in modo violento in piazza della Seta, causando il ribaltamento di una vettura e provocando tre feriti. Uno di essi è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Tra traffico in tilt e sirene che squillano, emerge la drammatica realtà delle strade. La dinamica dell’incidente rimane ancora da chiarire.

Un grave incidente stradale e traffico in tilt a San Leucioo di Caserta. L'impatto tra due auto si è verificato questo pomeriggio (6 giugno) in piazza della Seta. Una Panda e una Fiat Tipo si sono scontrate, per cause ancora da accertare. A causa del forte impatto la Panda si è ribaltata. Ad. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Scontro tra due auto: una si ribalta. Tre feriti: uno trasportato in ospedale in codice rosso

