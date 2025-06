Scontro tra auto e bici a Sala Baganza | ciclista ferito al Maggiore

Un incidente drammatico scuote Sala Baganza nel tardo pomeriggio di venerdì 6 giugno, quando un violento scontro tra auto e bici lungo via San Vitale ha lasciato il ciclista gravemente ferito. La dinamica dell’incidente, ancora sotto indagine, solleva preoccupazioni sulla sicurezza stradale e la convivenza tra veicoli e ciclisti. La comunità si stringe intorno alla vittima, sperando in una pronta ripresa e rafforzando l’appello per maggior attenzione sulle strade.

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di venerdì 6 giugno a Sala Baganza, lungo via San Vitale all'altezza del civico 13. Per cause al vaglio della polizia locale un'auto e una bicicletta si sono scontrate, poco prima delle ore 18. Ad avere la peggio il ciclista, che è rovinato.

