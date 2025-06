Scontro sul Referendum Vigilia di manifestazioni

In un clima di tensione e mobilitazioni, l’Italia si prepara a un fine settimana cruciale: tra il dibattito sul referendum, le proteste pro Gaza e la pubblicazione dei dati Istat su PIL e occupazione. Un momento di grande fermento, che mette in evidenza le sfide politiche e sociali del Paese. La bussola degli italiani è chiamata a orientarsi in questa complessa e intensa vigilia.

La politica italiana alle prese in questo fine settimana con il referendum e le manifestazioni pro Gaza, mentre l’Istat diffonde i dati su Pil e occupazione. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Scontro sul Referendum. Vigilia di manifestazioni

