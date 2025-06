Scontro Musk-Trump dai sussidi per Tesla e SpaceX ai contratti con la Nasa | quanti soldi può perdere l’ex collaboratore del presidente

Elon Musk, noto per la sua critica ai costi pubblici, ha beneficiato enormemente di sussidi e contratti con enti come NASA e il governo americano. La sua battaglia contro le spese pubbliche nasconde una realtà complessa: quanto potrebbe perdere l’ex collaboratore del presidente Trump in questa guerra di finanziamenti? Tra sussidi a Tesla, SpaceX e contratti strategici, le cifre sono impressionanti, ma la vera domanda è: quanto è disposto a rischiare Musk nel suo ambizioso gioco politico-economico?

Elon Musk si è spesso presentato come paladino dei tagli alla spesa pubblica e ha fatto del ridimensionamento delle agenzie federali una delle principali missioni del Doge, il Dipartimento di efficienza governativa da lui diretto fino a poche settimane fa. Ma la verità è che negli ultimi due decenni l’imprenditore americano è stato tra i più grossi beneficiari dei fondi governativi dedicati alle imprese. Al punto che la faida a colpi di post sui social tra lui e Donald Trump potrebbe costargli molto cara: «Il modo più semplice per risparmiare denaro nel nostro bilancio, miliardi e miliardi di dollari, è quello di porre fine ai sussidi e ai contratti governativi di Elon. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: Musk Scontro Trump Sussidi

Scontro sempre più duro tra Trump e Musk. Azioni di Tesla a picco a Wall Street - Il duello tra Donald Trump ed Elon Musk infiamma gli animi di Wall Street: le azioni Tesla crollano, mentre i battibecchi tra i due colossi si fanno sempre più intensi.

Trump e Musk, lo scontro che scuote l’America: accuse, minacce e la fine di un’alleanza In breve: La clamorosa rottura tra Donald Trump ed Elon Musk infiamma la scena politica americana: accuse reciproche, minacce di tagli miliardari e persino allusioni a Partecipa alla discussione

"Il modo più semplice per risparmiare denaro nel nostro bilancio,miliardi e miliardi di dollari,è quello di porre fine ai sussidi e ai contratti governativi di Elon.Mi ha sempre sorpreso che Biden non l'avesse fatto!".E' la minaccia di Trump dopo lo scontro con il patr Partecipa alla discussione

Lo scontro Musk-Trump: ecco cosa è successo - (LaPresse) Le relazioni tra Elon Musk e Donald Trump si sono prima raffreddate e poi, nel giro di poche ore, trasformate in guerra aperta. Una rottura iniziata allo Studio Ovale ma che è continuata su ... Secondo msn.com

Elon Musk vs Donald Trump: scontro spaziale - In seguito alla minaccia di Trump di interrompere i contratti, Musk aveva comunicato il ritiro della navicella Dragon, ma poi ha cambiato idea. Si legge su msn.com

Dalla nascita dell’idillio alla rottura definitiva tra Trump e Musk - Come si è arrivato allo scambio di accuse e minacce che segnano la fine del rapporto tra il presidente Usa e il patron di Tesla ... Da msn.com

Trump, Musk Enter Bitter Fight; Epstein Files, Dragon Warning & More | Subscribe to Firstpost | N18G