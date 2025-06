Scontro aperto fra il presidente e Musk Addio milioni per il midterm

Un acceso scontro tra il presidente e Elon Musk scuote gli scenari politici americani, mentre le questioni di finanziamento per i midterm si fanno sempre più intricate. Tra polemiche e alleanze inaspettate, si prospetta un futuro incerto, dove ogni mossa potrebbe cambiare le sorti della politica nazionale. Ma quali sono le vere intenzioni dietro queste tensioni? Restate con noi per scoprirlo.

Incrociano i ferri Donad Trump e Elon Musk, dopo che l'ex capo del Doge (Department of government efficiency) ha interrotto la carriera di tagliatore di teste federali per tornare alle

Scontro sempre più duro tra Trump e Musk. Azioni di Tesla a picco a Wall Street - Il duello tra Donald Trump ed Elon Musk infiamma gli animi di Wall Street: le azioni Tesla crollano, mentre i battibecchi tra i due colossi si fanno sempre più intensi.

Usa , scontro aperto fra Donald Trump ed Elon Musk, il presidente: "Sono molto deluso da lui. Non so se continueremo ad avere un buon rapporto". Musk: "Pazienza". All'origine dello scontro la legge finanziaria in discussione al Congresso e promossa da

Trump: "Elon è impazzito". E Musk: "Sì all'impeachment". Il tycoon: "Stop ai contratti". Il miliardario: "Donald nei file di Epstein non resi pubblici"

Scontro aperto, Trump minaccia stop ai contratti. Musk: Donald è nei file di Epstein

E' scontro aperto fra Trump e Musk: "Elon è impazzito", volano accuse - Dopo essersi tanto amati, per un anno o giù di lì, tra Donald Trump e Elon Musk sono volati gli stracci. «Abbiamo avuto un ottimo rapporto, ma sono sorpreso, Elon mi ha molto deluso», ha detto il pres

Scontro aperto Musk-Trump: «Mi deve la vittoria, ora dice falsità». «Rosica per gli incentivi persi». E Tesla crolla in Borsa - Il presidente Usa gelido dopo le critiche dell'ex consigliere: «Non so se avremo più una grande relazione». Lo scontro fra crollare di oltre l'8% le azioni di Tesla

