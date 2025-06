Scontro all' incrocio | motociclista in prognosi riservata

Un altro grave incidente scuote la provincia di Padova: oggi, 6 giugno, un motociclista è rimasto gravemente ferito in uno scontro all’incrocio di Massanzago. La prognosi riservata accende i riflettori sulla sicurezza stradale, mentre le forze dell’ordine indagano sulle cause di questa tragedia annunciando possibili misure per prevenire futuri incidenti. La comunità si stringe nel ricordo e nella speranza di una pronta ripresa.

Ancora un grave incidente stradale lungo le strade della provincia di Padova. Oggi 6 giugno pochi minuti prima delle 8 del mattino lo schianto si è verificato a Massanzago lungo la centralissima via Roma all'altezza dell'incrocio con via Bigolo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della.

In questa notizia si parla di: Incrocio Scontro Motociclista Prognosi

