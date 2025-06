scomode verità recensione dell intimo ritratto familiare diretto da mike leigh

Scomode verità di Mike Leigh è un viaggio intenso e autentico nel cuore di una famiglia, che sfida le apparenze per svelare le verità più scomode. Il regista britannico, maestro nel catturare l’umano in tutte le sue sfaccettature, torna a esplorare le dinamiche familiari con profonda sensibilità. Con interpretazioni potenti e una narrazione coinvolgente, questo film ci invita a riflettere sulle complessità delle relazioni umane e sui segreti nascosti sotto la superficie.

La nostra recensione di Scomode verità, il nuovo film scritto e diretto da Mike Leigh: il regista mette a nudo i suoi personaggi attraverso un ritratto familiare intimo ed intenso, carico di umanità. Mike Leigh torna dietro la macchina da presa con una pellicola che rispecchia in pieno il suo credo cinematografico. In Scomode verità il cineasta, giunto al suo sedicesimo lungometraggio, si affida all’ottima affinità tra Marianne Jean-Baptiste e Michele Austin per mettere in scena un ritratto familiare intimo ed intenso, capace di mostrare senza sconti la vera essenza dei suoi personaggi tra bugie, sotterfugi, realtà distorte e relazioni viziate. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu