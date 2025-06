Scilla Santagati e Mangeruca | Consiglio in streaming e relazione su commissione straordinaria

Scilla Santagati e Giuseppe Mangeruca, portabandiera della trasparenza, propongono un consiglio in streaming e relazioni sulla commissione straordinaria, per coinvolgere tutta la cittadinanza, anche chi vive fuori. √ą un passo importante verso un‚Äôamministrazione pi√Ļ aperta e partecipativa, che garantisca voce a tutti i cittadini scillesi. Con questa iniziativa, intendono rafforzare il legame tra amministrazione e comunit√†, promuovendo una governance pi√Ļ inclusiva e trasparente.

Garantire massima trasparenza e partecipazione alla vita amministrativa a tutta la cittadinanza scillese inclusi quanti si sono trasferiti¬†fuori. Con questo obiettivo i¬†consiglieri comunali di minoranza di Scilla Carmen Santagati e Giuseppe Mangeruca, chiedono che le sedute del consiglio comunale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it ¬© Reggiotoday.it - Scilla, Santagati e Mangeruca: "Consiglio in streaming e relazione su commissione straordinaria"

