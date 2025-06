Schizzano i prezzi degli stabilimenti Stagionali fino a 1 200 euro pedalò e sup sempre più proibitivi | l' analisi

L’estate si fa sentire, ma i prezzi degli stabilimenti stagionali schizzano alle stelle, arrivando fino a 1.200 euro per pedalò e SUP, rendendo questa stagione sempre più proibitiva. Con l’apertura ufficiale il 17 maggio e il boom di presenze al Rimini Wellness, il caldo ha spinto tanti a cercare refrigerio sotto gli ombrelloni. Tuttavia, la cronaca di quest’anno rivela come il costo del comfort balneare sia diventato un vero ostacolo per molte famiglie e turisti.

La stagione balneare è ufficialmente partita il 17 maggio scorso ed è entrata nel vivo nel fine settimana del Rimini Wellness (31 maggio, primo e 2 giugno), complici le temperature roventi. Numerose le persone, tra cittadini e turisti, che hanno cercato riparo sotto l'ombrellone.

