Schira | Pavlovic è pronto a restare al Milan Tare lo stima molto

Nicolò Schira, su X, ha detto che il DS Tare ha interesse che Pavlovic rimanga al Milan dopo la sessione di calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Schira: “Pavlovic è pronto a restare al Milan. Tare lo stima molto”

In questa notizia si parla di: Schira Pavlovic Milan Tare

