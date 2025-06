schianto in auto guidatrice muore a 42 anni

Un tragico incidente questa mattina ha sconvolto la piccola comunità di Casazza: Marzia Zinetti, 42 anni, ha perso la vita in un violentissimo schianto tra la sua Ford Focus e un camion. La scena, un ammasso di lamiere contorte, testimonia la brutalità dell’impatto. Pochi istanti fa, tutto si è fermato, lasciando un vuoto immenso. La sua scomparsa lascia un dolore profondo e molte domande senza risposta.

La Ford Focus di colore grigio metallizzato, accostata al ciglio della strada, è un ammasso di lamiere contorte. Una fiancata è addirittura rientrata, a dimostrazione della violenza dell’impatto con il camion. Per la conducente dell’auto, Marzia Zinetti, 42 anni, sposata, originaria della frazione Mologno di Casazza, non c’è stata via di scampo. Ha perso la vita a causa delle gravi ferite riportate nello schianto. L’ incidente è accaduto poco dopo mezzogiorno a Casazza, lungo via Drione, la strada che conduce verso Gaverina Terme. La vittima lavorava in un negozio di parrucchiera. Era al volante della sua Ford Focus quando, per cause tuttora in corso di accertamento, si è scontrata con un camion della Val Cavallina Servizi, che a quell’ora si stava dirigendo verso la stazione ecologica di Casazza a caricare della legna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it