Scene di degrado nel parcheggio | Prima la doccia a cielo aperto poi urinano tra le auto

Una segnalazione che non può essere ignorata quella di un residente di Ravenna, che denuncia anni di degrado nel parcheggio del supermercato Lidl di via Romea. Dalla doccia a cielo aperto alle urla tra le auto, il comportamento di alcuni individui sta trasformando uno spazio pubblico in un'area di inciviltà. È ora di intervenire e ripristinare il decoro e la sicurezza per tutti i cittadini.

Diamo spazio alla segnalazione di un lettore che abita nella zona del supermercato Lidl di via Romea a Ravenna, che riporta scene di degrado che sarebbero causate da alcune persone che "continuano da anni a lasciare qualsivoglia tipologia di immondizia su un parcheggio pubblico. Nella circostanza. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Scene di degrado nel parcheggio: "Prima la doccia a cielo aperto, poi urinano tra le auto"

