Scattano gli orari estivi degli autobus urbani e extraurbani di Atv

Con l’arrivo dell’estate e la fine delle scuole, Atv introduce gli orari estivi degli autobus urbani ed extraurbani in provincia di Verona. Questa nuova programmazione garantisce continuità e comodità nei trasferimenti, adattandosi alle esigenze dei pendolari e dei turisti. Rimane sostanzialmente confermata l’offerta dello scorso anno, con qualche interessante novità. Scopriamo insieme come pianificare al meglio i tuoi spostamenti durante questa stagione.

Con la chiusura delle lezioni scolastiche, da lunedì prossimo, 9 giugno, scattano gli orari estivi degli autobus urbani e extraurbani di Atv in provincia di Verona. Rimane sostanzialmente confermata l'offerta del trasporto pubblico proposta l'estate scorsa, con l'inserimento di alcuni.

