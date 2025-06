Scatta la Festa dello Sport Piazze e vie invase di atleti

rendono vivo il cuore della nostra comunità. La Festa dello Sport trasforma le strade di San Pietro in un grande palcoscenico di energia, passione e talento, coinvolgendo giovani e meno giovani in un vero e proprio spettacolo di sport e divertimento. Un evento imperdibile che celebra lo spirito di squadra e la solidarietà, unendo tutti sotto il segno della sana competizione e del divertimento condiviso.

Da ieri sera le strade di San Pietro si sono animate per la tradizionale Festa dello Sport che si svolgerà fino all’8 giugno e, poi, anche nelle giornate del 9 e 10. Saranno giorni ricchissimi, con oltre 50 eventi sportivi, spettacoli, esibizioni e iniziative organizzate da tutte le società sportive del territorio. Così il sindaco, Alessandro Poluzzi: "Sarà un’occasione speciale per condividere, conoscere e dare visibilità a queste realtà che rappresentano l’anima sportiva della nostra comunità. Quest’anno, poi, abbiamo un anniversario davvero importante da festeggiare insieme: il nostro centro sportivo comunale compie 40 anni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scatta la Festa dello Sport. Piazze e vie invase di atleti

