scarica i rifiuti abusivamente denunciato

Un gesto irresponsabile che mette a rischio l'ambiente e la salute pubblica. Un "padroncino" di 47 anni, residente a Pioltello, ha tentato di disfarsi illegalmente di tre quintali di rifiuti ingombranti a San Giuliano, sperando di farla franca con il buio. La sua azzardata mossa non è passata inosservata: le autorità hanno prontamente denunciato l'atto, dimostrando che la tutela del territorio non ammette scorciatoie.

Ha scaricato abusivamente un totale di tre quintali di rifiuti ingombranti, fra materassi e mobilio, in due diversi punti di San Giuliano: via Gorki e il cimitero di Civesio. Un "padroncino" di 47 anni, peruviano residente a Pioltello, ha aspettato il calar della notte per sversare dal suo furgone materiali che avrebbero invece dovuto essere portati in discarica. Un accorgimento, quello di confondersi col buio, che non è bastato per farla franca: l’uomo è stato individuato e denunciato dalla polizia locale. A incastrarlo sono stati i filmati delle telecamere di zona e le conseguenti indagini condotte dagli agenti, sotto la regia del comandante Fabio Allais. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it