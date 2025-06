Scappa dall' ospedale e scompare | ricerche in corso per trovare una 17enne

Una giovane di 17 anni scompare misteriosamente dopo essere fuggita dall'ospedale di Conegliano, alimentando un’ondata di preoccupazione e speranza tra i suoi cari. La scomparsa di Hajar Lakhal, residente a Susegana, ha scosso la comunità locale, con le autorità impegnate in intense ricerche. La sua vicenda ci ricorda quanto sia importante restare uniti e vigili in momenti di crisi, affinché possa tornare presto sana e salva.

Sono ore di ansia ed enorme apprensione per i familiari di Hajar Lakhal, una ragazza di soli 17 anni residente a Susegana. Nella sera di giovedì 5 giugno la giovane è fuggita dall'ospedale di Conegliano riuscendo a far perdere le proprie tracce. Alta un metro e 57 centimetri, di corporatura. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Scappa dall'ospedale e scompare: ricerche in corso per trovare una 17enne

