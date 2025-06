Scandalo Al Sole | Stefano De Martino Beccato Con La Ricca Ereditiera!

Un nuovo scandalo scuote il mondo del gossip: Stefano De Martino, noto volto della TV italiana, è stato immortalato in compagnia dell’ereditiera Caroline Tronelli su uno yacht di lusso in Sardegna. Tra abbracci e sguardi complici, i fotografi catturano momenti di relax e passione che fanno discutere il pubblico e alimentano voci infondate. Scopriamo insieme cosa si cela dietro queste immagini che hanno fatto il giro del web.

Le foto che fanno discutere: Stefano De Martino e l’ereditiera Caroline Tronelli tra abbracci e sguardi complici su uno yacht di lusso. Sardegna, estate 2025. Stefano De Martino, volto noto della TV italiana, si lascia andare a momenti di relax e passione a bordo di uno yacht di lusso, in compagnia di Caroline Tronelli, giovane ereditiera lontana dai riflettori ma ben inserita nel jet set internazionale. Le immagini, diffuse dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, mostrano il conduttore in atteggiamenti intimi con la ragazza bionda, seduta sulle sue gambe. Il tatuaggio sul polpaccio destro non lascia dubbi sull’identità di De Martino. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Scandalo Al Sole: Stefano De Martino Beccato Con La Ricca Ereditiera!

In questa notizia si parla di: Stefano Martino Ereditiera Scandalo

Stefano De Martino, flirt in corso con una ex tronista? “Si divertono” - Stefano De Martino è al centro del gossip dopo una paparazzata con Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne.

Scandalo in alto mare: Stefano De Martino avvinghiato a Caroline Tronelli sul suo yacht - Il conduttore di "Affari Tuoi" paparazzato con Caroline Tronelli su uno yacht in Sardegna. Tra abbracci e complicità, è lei la sua nuova fiamma? Riporta alfemminile.com

Stefano De Martino, non solo Angela Nasti. Il gossip: «Si frequenta con tre ragazze, una è ricca ereditiera». Di chi si tratta - Stefano De Martino è ufficialmente single, ma non si nega più frequentazioni. Nei giorni scorsi è stato fotografato in videochiamata con Angela Nasti (sorella di Chiara), ... Scrive msn.com

“Momento di intimità molto piccante” Stefano De Martino beccato con la ricca ereditiera sullo yacht in mare aperto - Scopri le ultime novità su Stefano De Martino, in vacanza in Sardegna con la misteriosa Caroline Tronelli. Gossip, relazioni e curiosità sul conduttore! bigodino.it scrive

STEFANO DE MARTINO HAS A NEW DATE! SHE HAS A YACHT AND IS VERY RICH!