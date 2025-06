Scampato a un incidente organizza una raccolta per famiglie bisognose

Dopo essere scampato a un incidente, Massimiliano Canarecci ha trasformato la sua esperienza in un gesto di solidarietà. Organizzando la seconda raccolta di generi alimentari, si impegna ad aiutare circa cinquanta famiglie bisognose tra San Mauro Mare e Bellaria Igea Marina. Con il supporto della Pro Loco, della giunta comunale e di partner come Maurizio Bertozzi, il suo obiettivo è diffondere speranza e solidarietà nella comunità, dimostrando che anche nelle difficoltà può nascere un gesto di grande valore.

Massimiliano Canarecci, 55 anni, ha organizzato la seconda raccolta di generi alimentari da consegnare a una cinquantina di famiglie bisognose residenti fra San Mauro Mare e Bellaria Igea Marina. Insieme a Massimiliano Canarecci hanno operato per la Pro Loco di Bellaria Igea Marina al fine di individuare le famiglie bisognose, con la giunta comunale, Maurizio Bertozzi titolare del Geo Caffè il nuovo locale di San Mauro Mare, soprattutto con i titolari del Bagno 5 Gino di Bellaria-Cagnona e Luciano Ferri ex gestore di supermercati. Il tutto è stato depositato presso il Bagno 5 per essere poi distribuito a chi ha bisogno.

