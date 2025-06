Scambio culturale in Norvegia con l' Erasmus+ per gli studenti del Sacchetti di San Minato

Ad questa incredibile avventura, gli studenti hanno avuto l’opportunità di immergersi nella cultura norvegese, migliorare le competenze linguistiche e creare ricordi indimenticabili. Un’esperienza che non solo arricchisce il percorso scolastico, ma apre le porte a nuove amicizie e prospettive globali. Il viaggio si è concluso con entusiasmo e prospettive di future collaborazioni internazionali, dimostrando come l’educazione possa unire le culture e aprire menti.

Dal 18 al 24 maggio 21 studenti delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Sacchetti di San Miniato hanno vissuto un’esperienza unica a Bergen, in Norvegia, nell’ambito di uno scambio linguistico e interculturale finanziato con i fondi Erasmus+. Ad. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Scambio culturale in Norvegia con l'Erasmus+ per gli studenti del Sacchetti di San Minato

