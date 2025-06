Scambi di droga e nascondigli nei cespugli due arresti al Parco Ducale

Due arresti scattano al Parco Ducale durante un'operazione congiunta di Squadra Mobile e Polizia Locale, supportata da un cane antidroga. La brillante attività di appostamento e osservazione, condotta all’interno e ai margini dell’area verde, ha portato alla scoperta di scambi di droga e nascondigli tra i cespugli. Un intervento che dimostra ancora una volta come la sicurezza in città sia una priorità assoluta.

Il 3 giugno è stata svolta una specifica attività di Squadra Mobile e Polizia Locale con cane antidroga al seguito, in esito a mirati servizi di appostamento ed osservazione sia all'interno dell'area verde sia in prossimità degli accessi al parco da Corso Vittorio Emanuele, viale Caduti in Guerra.

