Scalatrice cade per dieci metri in parete mentre arrampica La 26enne sbatte la schiena e sviene | è grave

Una giornata di avventura si trasforma in una tragedia ad Arco, dove una giovane scalatrice tedesca ha subito una caduta di dieci metri durante un'escursione. La gravità dell'incidente ha richiesto un intervento immediato: la ragazza è rimasta ferita alla schiena e ha perso conoscenza, mettendo a rischio la sua vita. Un drammatico richiamo sulla pericolosità dell’arrampicata e sull’importanza della massima prudenza in montagna.

ARCO (TRENTO) - Grave infortunio durante un'uscita di arrampicata sportiva venerdì 6 giugno per una 26enne scalatrice di nazionalità tedesca, rimasta seriamente ferita. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Scalatrice cade per dieci metri in parete mentre arrampica. La 26enne sbatte la schiena e sviene: è grave

