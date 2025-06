Sbloccare potenziale città intermedie | Brindisi unica città in Italia scelta per progetto Ocse

Brindisi si afferma come un esempio di eccellenza, diventando l’unica città italiana selezionata dall’OCSE per il progetto "Sbloccare il potenziale delle città intermedie per lo sviluppo regionale". Questa scelta testimonia il valore e le opportunità di crescita che la città può offrire, aprendo nuove prospettive di sviluppo sostenibile e innovazione. Un traguardo importante che potrebbe cambiare il volto di Brindisi e dell’intera regione.

BRINDISI - L'Ocse sceglie Brindisi quale unica città italiana che, insieme ad altre 5 realtà di altrettanti Paesi europei, diventa parte viva del progetto "Sbloccare il potenziale delle città intermedie per lo sviluppo regionale". L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in.

