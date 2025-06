Savignano sul Rubicone concerto all' alba con gli archi di Art Trio

Pronto a regalare un risveglio magico agli spettatori di Savignano sul Rubicone? Domenica 8 giugno, alle prime luci dell’alba, il Chiosco Botanico si trasformerà in un palco incantato con il concerto degli Art Trio, un trio d’archi di talento formato da Aldo Capicchioni, Michela Zanotti e Veronica Conti. Un’esperienza unica per immergersi nella bellezza della musica all’alba, lasciandosi conquistare dalle note che avvolgono la città all’inizio di una nuova giornata.

Con l'arrivo della stagione estiva iniziano anche gli appuntamenti con la musica all'alba. Domenica 8 giugno, a partire dalle 6, il Chiosco Botanico di Savignano sul Rubicone ospita il concerto degli Art Trio, trio d'archi composto da Aldo Capicchioni, Michela Zanotti e Veronica Conti.

