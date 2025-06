Sassuolo domina in campo e stipendi Palermo e Salernitana deludono

Il Sassuolo si conferma boss indiscusso, dominando in campo e nelle casse con oltre 31 milioni di euro destinati alla sua rosa. Mentre Palermo e Salernitana deludono, i neroverdi dimostrano che, con una gestione oculata, gli investimenti possono fare la differenza tra successo e fallimento. Dopotutto, i soldi non comprano la felicità , ma certamente possono aprire le porte ai traguardi più ambiziosi. E voi, cosa ne pensate del rapporto tra budget e risultati?

Dicono che i soldi non facciano la felicità (dicono, riscontri veritieri purtroppo non ne possiamo dare) ma se ben spesi, possono portare all'obiettivo. Altrimenti, entri di diritto nella categoria fallimenti. A campionato terminato da oltre due settimane, l'analisi della classifica dei monte ingaggi premia in modo limpido il Sassuolo, capolista non solo sul campo ma anche negli stipendi con oltre 31 milioni messi a disposizione per la rosa di Grosso e con quei giocatori è pure normale. Attenzione però alla seconda e alla terza piazza del podio dove spiccano Palermo (22,4 milioni) e Salernitana (20 milioni), rispettivamente fuori all'esordio nei playoff e condannata ai playout, peraltro, tra le polemiche.

