Sassari terza edizione del festival su design e artigianato | tema l' alterità

A Sassari, tra creatività e tradizione, prende vita la terza edizione del Festival ArtiJanus/ArtiJanas, un evento che celebra il dialogo tra artigianato, design e giovani talenti. Quest'anno, il tema "Alterità. Elogio della differenza" invita a riflettere sulla ricchezza della diversità come motore di innovazione e confronto culturale. Un appuntamento imperdibile per chi desidera scoprire come l'arte possa unire e trasformare, dando voce alle differenze.

Sassari, 6 giu. (askanews) - Si svolge a Sassari la terza edizione del Festival ArtiJanusArtiJanas, progetto sperimentale dedicato al dialogo tra artigianato, design e nuove generazioni, promosso dalla Fondazione di Sardegna con la direzione scientifica e artistica di Triennale Milano e Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte e la collaborazione del Comune di Sassari. Il tema di quest'anno, "Alterità. Elogio della differenza", "Il Festival ArtiJanusArtiJanas - ha detto Barbara Cadeddu, coordinatrice scientifica del progetto - coinvolge le nuove generazioni attraverso la dimensione laboratoriale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sassari, terza edizione del festival su design e artigianato: tema l'alterità

A Sassari, negli spazi rigenerati dell'Ex-Ma.ter dell'Accademia Sironi, una tre giorni di artigianato e design in collaborazione con Triennale Milano: al via la terza edizione del festival ArtiJanus/ArtiJanas

A Sassari festival dedicato al design e artigianato. Dal 5 giugno la terza edizione di ArtiJanus/ArtiJanas #ANSA

Sassari, terza edizione del festival su design e artigianato: tema l'alterità - Sassari, 6 giu. (askanews) - Si svolge a Sassari la terza edizione del Festival ArtiJanus/ArtiJanas, progetto sperimentale dedicato al dialogo tra artigianato, design e nuove generazioni, promosso dal ...

ArtiJanus/ArtiJanas: artigianato, design e nuove generazioni dialogano a Sassari - Sassari Approda a Sassari, dal oggi, giovedì 5, a sabato 7 giugno, la terza edizione del Festival ArtiJanus/ArtiJanas, progetto sperimentale dedicato al dialogo tra artigianato, design e nuove generaz ...

A Sassari festival dedicato al design e artigianato - Approda a Sassari, dal 5 al 7 giugno, la terza edizione del Festival ArtiJanus/ArtiJanas, progetto sperimentale dedicato al dialogo tra artigianato, design e nuove generazioni, promosso dalla Fondazio ...

