Sardellitti FuelsEurope | I biocarburanti sono già pronti e disponibili’

I biocarburanti sono ormai una realtà concreta e disponibile, pronti a rivoluzionare il settore dei trasporti. Con il Tour d’Europe, Sardellitti di FuelsEurope unisce le forze delle grandi industrie di carburanti e veicoli per dimostrare che la decarbonizzazione è possibile e a portata di mano. È il momento di abbracciare un futuro più sostenibile e pulito: insieme possiamo fare la differenza.

"Siamo qui per presentare il Tour d'Europe, che è un tour che ha messo insieme due grandi industrie manifatturiere: i produttori di carburanti, sia convenzionali che rinnovabili, e i produttori di veicoli leggeri e pesanti, uniti in un unico obiettivo: dimostrare a cittadini, istituzioni, governi e associazioni locali che la decarbonizzazione del trasporto

