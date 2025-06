Sardegna | marito e moglie picchiavano una disabile e la rinchiudevano nel balcone

Una vicenda come poche scuole di crudeltà e ingiustizia scuote la Sardegna: marito e moglie sono accusati di gravi maltrattamenti nei confronti di una parente disabile, rinchiudendola sul balcone e sottoponendola a violenze indicibili. Il prossimo 15 ottobre, davanti al giudice, si deciderà il destino di questa terribile accusa. Restate aggiornati su questa inaccettabile storia di violenza e ingiustizia. Abbonatevi a DayItalianews.

Marito e moglie compariranno davanti al giudice il prossimo 15 ottobre per l'udienza preliminare. Data in cui dovrà essere valutata la richiesta di rinvio a giudizio messa nero su bianco dalla Procura della Repubblica di Cagliari.. L'accusa è pesantissima: " Gravi maltrattamenti nei confronti di una parente con disabilità mentale – si legge nelle carte della Procura – che, sempre secondo l'accusa, sarebbe stata costretta per ore e ore a rimanere sul balcone di casa, oltre che ad essere sottoposta a violenze fisiche e umiliazioni ". I presunti responsabili – una coppia di sessantenni di Quartucciu – dovranno comparire il prossimo 15 ottobre davanti al giudice per l'udienza preliminare, che dovrà decidere se confermare o no la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura della Repubblica di Cagliari.