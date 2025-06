Sarai un’altra Giulia Cecchettin A processo il rapper Amnesia per maltrattamenti all’ex compagna

In un caso che scuote il mondo della musica e del rispetto, il rapper Amnesia, alias Lorenzo Venera, è sotto processo per gravissimi episodi di maltrattamenti alla ex compagna. Le accuse, che includono violenze fisiche e distruzione di proprietà, sollevano ancora più interrogativi sulla tutela e il rispetto nelle relazioni. La vicenda mette in luce l’importanza di denunciare ogni forma di abuso. La giustizia farà il suo corso per fare luce su questa triste storia.

L'uomo, all'anagrafe Lorenzo Venera, avrebbe più volte distrutto il cellulare della compagna, l'avrebbe colpita con schiaffi e pugni alla testa e strattonata, tirandole i capelli.

