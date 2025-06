Sarai la prossima Giulia Cecchettin | a processo l' ex cantante di Amici

In un episodio che scuote il mondo dello spettacolo, l'ex cantante di Amici, già protagonista di talent e passioni, si trova al centro di un procedimento giudiziario. Le accuse rivolte all’ex rapper e concorrente del talent sono gravi: minacce e minacce di violenza, con riferimenti inquietanti alla stessa Giulia Cecchettin. Una vicenda che mette in discussione la tutela e i limiti tra celebrity e rispetto reciproco, lasciando tutti con il fiato sospeso.

